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18:16  20 апреля 2018 0

Комарова собирает редакторов югорских СМИ за закрытыми дверями

Рабочее совещание с главами муниципалитетов.Сургут, комарова наталья
Эксперты считают, что губернатор хочет лично изучить информационную повестку регионаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова собирает всех редакторов региональных СМИ за закрытыми дверями. Об этом 20 апреля «URA.RU» сообщили сразу несколько журналистов, получивших приглашение от главы ХМАО.

По словам собеседников агентства, встреча главы региона с редакторами, правообладателями и руководителями региональных и муниципальных СМИ состоится в субботу, 21 апреля. Инсайдеры отмечают, что закрытая встреча пройдет во время XII окружного форума «Информационный мир Югры», однако рядовые журналисты, а также журналисты федеральных средств массовой информации не будут допущены к закрытому мероприятию.

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Форум открыт для всех желающих журналистов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В департаменте общественных и внешних связей Югры информацию источников агентства подтвердили, сообщив, что встреча пройдет за закрытыми дверями без публичного освещения. «В рамках встречи губернатор вынесет на повестку обсуждение актуальных вопросов по линии информационной политики», — говорится в сообщении департамента связей.

По мнению члена общественной палаты ХМАО Татьяны Пономаревой, невозможно предугадать, какие именно вопросы будут подниматься на закрытом совещании. «Я думаю, что губернатор хочет напрямую изучить информационную повестку региона. Проведение встреч подобного рода поможет справиться с такой задачей. Скорее всего, речь пойдет о каких-то злободневных внутренних темах в конкретных муниципалитетах», — предполагает Пономарева.

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Сама встреча пройдет без публичного сопровождения
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Политолог Надежда Ушакова согласилась с мнением Пономаревой. «В рамках взаимодействия между властью и СМИ должен быть выработан механизм объективного освещения событий. При этом со стороны общества есть запрос на достоверность и оперативность, а в случае отсутствия диалога между властью и СМИ события преподносятся односторонне, критично, субъективно.Такая оппозиционная точка зрения активно влияет на политические процессы внутри региона, что активизирует протестные настроения в обществе. Поэтому, понимая значимость диалога, Наталья Владимировна и решилась на подобную встречу за закрытыми дверями, чтобы обсудить все спорные вопросы открыто и напрямую», — считает политолог

Окружной информационный форум — это ежегодное мероприятие, на которое в Ханты-Мансийск прибудет более более 200 участников: журналисты, сотрудники пресс-служб, региональные чиновники. Программа форума включает в себя серию лекций, мастер-классы, различные стратегические сессии, которые продлятся с 21 по 22 апреля.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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