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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:18  20 апреля 2018 0

Очевидцы засняли, как по улицам города несется горящий автобус. ВИДЕО

Пожар в троллейбусе на перекрестке Мамина Сибиряка - Малышева. Екатеринбург, автобус, кабина водителя
Транспортное средство едва не сгорело из-за брака в двигателеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Очевидцы засняли, как по улицам подмосковных Химок несется автобус, у которого из моторного отсека идет дым. Впоследствии выясшилось, что транспортное средство едва не сгорело из-за брака в двигателе.

Автобус следовал по маршруту №575, на середине пути его моторный отсек начал дымиться. Водитель высадил пассажиров, но вместо того, чтобы остановиться и попытаться потушить возгорание, на предельной скорости поехал в гараж выяснять причины неполадки, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

«Это наш автобус, у него вышла из строя турбина, из нее начало протекать масло прямо на двигатель, из-за этого было сильное задымление и складывалось ощущение, что автобус горит. Сейчас машина стоит на ремонте», — пояснили ситуацию в автоколонне № 1786, к которой приписан автобус. Отмечается, что само транспортное средство относительно новое и причина, скорее всего, в том, что турбина была бракованной.

Игорь Чукреев
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