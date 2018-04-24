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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Курганской области
19:06  24 апреля 2018 0

Курганские таксисты пытаются выяснить, куда уходят их миллионы

Клипарт., такси
Водителей принуждают участвовать в благотворительностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водители такси сервиса «Максим» считают, что их принуждают участвовать в благотворительной программе недавно созданного фонда «Гарант», который призван помогать водителям и пассажирам, пострадавшим в авариях или от противоправных действий других людей в процессе выполнения заказа. Компания сняла с их счета уже миллионы рублей, рассказал корреспонденту «URA.RU» курганский таксист Вячеслав.

Согласно информации, размещенной на сайте фонда, пожертвования собираются на добровольной основе. Однако водитель заявил, что деньги списываются с его счета автоматически, без предварительного уведомления и без его согласия. Выплата небольшая — всего 10 рублей в месяц, но если учесть общее число зарегистрированных в сервисе таксистов, то, по подсчетам Вячеслава, выходит внушительная сумма — около 6,5 млн рублей. «Согласия на участие в данной программе я не давал. Мне не жалко этих денег, но хотелось бы знать, на что они потрачены», — добавил таксист.

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Фонд выплачивает компенсации пострадавшим в авариях таксистам и пассажирам
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска

«Участие в благотворительной программе является абсолютно добровольным, — заявил „URA.RU“ пресс-секретарь сервиса заказа такси „Максим“ Павел Стенников. — С условиями участия водители соглашаются, устанавливая мобильное приложение нашего сервиса и соглашаясь с условиями лицензионного соглашения». Он добавил, что если таксист не хочет участвовать в фонде, он имеет право отказаться и вернуть деньги, которые ранее были им выплачены. Для этого необходимо обратиться в офис компании. «Если водитель не читает лицензионное соглашение, то для него это, возможно, неожиданность», — добавил собеседник агентства.

Стенников рассказал, что в приложении водителей постоянно информируют о работе сервиса. «Большинство водителей понимает, что участие в этом фонде — дело благое, потому что они заботятся не только о своих пассажирах, но и о себе», — считает представитель компании, отметив, что даже если водитель отказался от участия в благотворительной программе, но попал в аварию, он в любом случае получит компенсацию. В компании отмечают, что пополнение фонда «Гарант» производится не только за счет средств, собранных с водителей, но и за счет средств самого сервиса.

Согласно отчету, который «Гарант» предоставляет участникам программы, в марте общий размер выплат благотворительным фондом составил немногим менее 800 тыс. рублей. В частности, 500 тыс. рублей получила мать водителя из Ярославля, погибшего в ДТП в ноябре прошлого года. Компенсации также выплачивались двум водителям и одному клиенту сервиса, пострадавшим в авариях, а также еще одному ярославскому водителю, избитому пассажиром в феврале этого года. Благотворительная программа фонда «Гарант» действует с сентября 2017 года. За это время «Максим» произвел 15 выплат общей суммой около 2,4 млн рублей.

Станислав Достовалов
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