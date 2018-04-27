Презентация первой песни Дианы Шурыгиной в московском кафе была сорвана неожиданной акцией. Во время вступления женской партии в Шурыгину бросили белую курицу. После инцидента муж новоиспеченной исполнительницы пошел с кулаками на обидчика.
Итогом совместного творчества скандально известной Дианы Шурыгиной и певца Саши Акта стала песня, которая появилась на свет в середине апреля. Вечером 26 апреля дуэт должен был презентовать ее уже вживую. Выступление было прервано акцией пранкеров «братья Гавс». Именно во время партии Шурыгиной мужчина бросил курицу в сторону девушки. Певица начала возмущаться произошедшим под звуки играющей фонограммы, передает «Федеральное агентство новостей».
За обиженную жену решил вступиться супруг Шурыгиной. Он набросился на обидчика с кулаками. Уже после участник акции предложил решить конфликт с мужем Шурыгиной на ринге. Дальнейшие подробности конфликта неизвестны. Уже после происшествия Диана Шурыгина вместе с мужем предположили, что «метатель куриц» входит в число тех «недоброжелателей», которые сорвали их свадьбу, приведя барана, сообщает портал «Утро.ру».
Напомним, уроженка Ульяновска Диана Шурыгина «прославилась» на всю страну после участия в программе «Пусть говорят». В эфире федерального канала девушка обвинила в изнасиловании одного из знакомых.