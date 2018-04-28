Обаму позвали посмотреть на «порванную в клочья» экономику России

Председатель российского кабмина Дмитрий Медведев поиронизировал над бывшим американским президентом и санкционным режимом. В конечном счете он предложил экс-главе США Бараку Обаме приехать и лично посмотреть на обещанный им крах экономики.
Свое приглашение в адрес Обамы Медведев озвучил во время интервью на «Россия 1». «Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — цитирует премьера «Федеральное агентство новостей».
Как напомнил глава кабмина, еще в 2015 году Обама обещал, что после введенных санкций экономика России будет «разорвана в клочья». Также он утверждал, что основанием нагнетания политического давления стало вмешательство РФ в военный конфликт на Украине, что не соответствовало действительности, уточняет агентство Nation News.