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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:19  29 апреля 2018 0

ФБР допросило Федора Емельяненко по делу адвоката Трампа

Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, емельяненко федор
Спецслужбы США отвлекли россиянина от подготовки к важному боюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Боец смешанного стиля Федор Емельяненко был допрошен агентами ФБР накануне своего боя против американца Фрэнка Мира, который состоится в Чикаго в ночь на 29 апреля. Как сообщает The Telegraph, россиянин может стать свидетелем по делу экс-главы компании, занимавшейся организацией боев ММА.

По данным The Telegraph, на встрече с Емельяненко американскую сторону интересовала информация о бывшем президенте Affliction Entertainment Майкле Коэне. У Емельяненко в период с 2008 по 2009 годы был заключен контракт с данной компанией. В частности, Коэн занимался организацией поединка россиянина с Джошем Барнеттом, однако бой был отменен из-за положительной допинг-пробы американского спортсмена. Официально ни сам Емельяненко, ни ФБР факт допроса пока не подтвердили.

Отметим, что Коэн в данный момент является адвокатом президента США Дональда Трампа. Бывший промоутер представляет интересы главы Белого дома в судебном процессе против порноактрисы Стеффани Клиффорд. По ее утверждениям, американский миллиардер ухаживал за ней в 2006 году, после чего пытался «купить ее молчание».

Сергей Макеев
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