14:00 30 апреля 2018 0

У миллионов россиян вырастет зарплата Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Сегодня 30 апреля, понедельник.

И вот главные новости к этому часу:

С 1 мая у миллионов россиян вырастет зарплата. Исторический для современной России момент — МРОТ впервые сравняется с прожиточным минимумом. Законопроект инициировался лично Владимиром Путиным. Эксперты для «URA.RU» оценили положительные последствия этого «большого и серьезного шага» и рассказали, кому из россиян повезет.

В работе Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи по всему миру жаловались на то, что мессенджер рухнул, и даже прокси-сервисы и настройка VPN не могут помочь. Специалисты объяснили «URA.RU» причины этого сбоя и, главное, его последствия для самого Telegram.

Московский ураган-убийца добрался до Урала. Штормовой ветер скоростью в 25 м/с вырывал деревья и опрокидывал остановки. Мы собрали все подробности о разрушениях и фото последствий стихии.

В Сети появились первые фото новой модели LADA. Обновленный лифтбек LADA Granta получил усовершенствованный дизайн, выдержанный в стиле Vesta и X-Ray. Но есть одно, но — первый концепт автомобиля зачем-то раскрасили «под хохлому».

Советский и российский актер и режиссер Михаил Ефремов снова жестко обматерил зрителей. Только на этот раз ему помогал поэт Андрей Орлов, известный как Орлуша. Зрители юмор не оценили. А посмотреть на это можно тут.

Бузова доказала, что вместо ста рублей лучше иметь столько же друзей. И даже будет достаточно одной Бузовой. Певица щедро отблагодарила своего коллегу, который ей «больше, чем друг». И вот что она сделала.