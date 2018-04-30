{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 апреля 2018
14:00  30 апреля 2018 0

Зарплаты россиян вырастут, новая модель LADA, Ефремов обматерил зрителей. Дайджест новостей от «URA.RU»

Пушкин и клипарт. Екатеринбург, праздник, россия, шарики
У миллионов россиян вырастет зарплатаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 30 апреля, понедельник.

И вот главные новости к этому часу:

С 1 мая у миллионов россиян вырастет зарплата. Исторический для современной России момент — МРОТ впервые сравняется с прожиточным минимумом. Законопроект инициировался лично Владимиром Путиным. Эксперты для «URA.RU» оценили положительные последствия этого «большого и серьезного шага» и рассказали, кому из россиян повезет.

В работе Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи по всему миру жаловались на то, что мессенджер рухнул, и даже прокси-сервисы и настройка VPN не могут помочь. Специалисты объяснили «URA.RU» причины этого сбоя и, главное, его последствия для самого Telegram.

Московский ураган-убийца добрался до Урала. Штормовой ветер скоростью в 25 м/с вырывал деревья и опрокидывал остановки. Мы собрали все подробности о разрушениях и фото последствий стихии.

В Сети появились первые фото новой модели LADA. Обновленный лифтбек LADA Granta получил усовершенствованный дизайн, выдержанный в стиле Vesta и X-Ray. Но есть одно, но — первый концепт автомобиля зачем-то раскрасили «под хохлому».

Советский и российский актер и режиссер Михаил Ефремов снова жестко обматерил зрителей. Только на этот раз ему помогал поэт Андрей Орлов, известный как Орлуша. Зрители юмор не оценили. А посмотреть на это можно тут.

Бузова доказала, что вместо ста рублей лучше иметь столько же друзей. И даже будет достаточно одной Бузовой. Певица щедро отблагодарила своего коллегу, который ей «больше, чем друг». И вот что она сделала.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров