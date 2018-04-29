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29 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:29  29 апреля 2018 0

Появились первые снимки новой модели LADA. ФОТО

Новая LADA Granta получит усовершенствованный дизайнnjcar.ru

В интернете опубликовали первые снимки обновленного лифтбека LADA Granta. Дизайн нового отечественного автомобиля будет соответствовать стилю, в котором выполнены модели Vesta и X-Ray.

Судя по снимкам, лифтбек LADA Granta будет иметь модернизированный бампер, обновленный дизайн передних фар, решетку радиатора и капот в новом стиле. Кроме того, пятая дверь также будет выглядеть по-другому. По предварительным данным, «АвтоВАЗ» планирует переименовать Lada Kalina в Lada Granta. Обновленные модели получат двигатели объемом 1,6 литра и мощностью 87 л. с., 98 л. с. и 106 л. с., пишет портал «Новые автомобили».

Lada Kalina могут переименовать в Lada Granta
njcar.ru
Задняя часть кузова лифтбэка существенно не изменится
njcar.ru

Ранее компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала в Роспатенте два новых товарных знака — Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line, уточняет RT. Официальной информации о новых автомобилях тогда не было, но названия R и S-Line, как правило, служат для обозначения моделей со спортивными характеристиками.

Иван Шестак
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