В интернете опубликовали первые снимки обновленного лифтбека LADA Granta. Дизайн нового отечественного автомобиля будет соответствовать стилю, в котором выполнены модели Vesta и X-Ray.
Судя по снимкам, лифтбек LADA Granta будет иметь модернизированный бампер, обновленный дизайн передних фар, решетку радиатора и капот в новом стиле. Кроме того, пятая дверь также будет выглядеть по-другому. По предварительным данным, «АвтоВАЗ» планирует переименовать Lada Kalina в Lada Granta. Обновленные модели получат двигатели объемом 1,6 литра и мощностью 87 л. с., 98 л. с. и 106 л. с., пишет портал «Новые автомобили».
Ранее компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала в Роспатенте два новых товарных знака — Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line, уточняет RT. Официальной информации о новых автомобилях тогда не было, но названия R и S-Line, как правило, служат для обозначения моделей со спортивными характеристиками.