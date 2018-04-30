{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 апреля 2018
17:52  30 апреля 2018 0

Рогозин высмеял заявление эстонского министра об общении с Россией с позиции силы. ФОТО

Заседание президиума Совета по Арктике и Антарктике и госкомиссии по вопросам развития Арктики. Москва, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин саркастично ответил эстонскому политикуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сравнил Эстонию с маленьким щенком, а Россию — с огромным псом. Так Рогозин выразил иронию по поводу заявления, сделанного министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером в разговоре с журналистами австралийского издания The Sydney Morning Herald.

На своей странице в Твиттере Дмитрий Рогозин разместил фотографию, на которой щенок пытается напасть на большую собаку. Фото вице-премьер подписал так: «Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы». Саркастичный твит Рогозина — это ответ на высказывание Миксера о том, что отношения с Россией нужно выстраивать с позиции силы.

«Когда вы говорите с таким лидером, как (Путин — прим. ред), а нам, очевидно, необходимо разговаривать с Россией, надо говорить с позиции силы, единства и решимости. Поскольку любой признак неуверенности интерпретируется в Кремле как слабость, которую нужно использовать», — цитирует заявление эстонского министра RT. Позже Рогозин, чтобы развеять сомнения относительно своей иронии, опубликовал фотографию настоящего миксера. Так вице-премьер обыграл фамилию эстонского политика.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров