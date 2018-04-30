17:52 30 апреля 2018 0

Дмитрий Рогозин саркастично ответил эстонскому политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сравнил Эстонию с маленьким щенком, а Россию — с огромным псом. Так Рогозин выразил иронию по поводу заявления, сделанного министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером в разговоре с журналистами австралийского издания The Sydney Morning Herald.

На своей странице в Твиттере Дмитрий Рогозин разместил фотографию, на которой щенок пытается напасть на большую собаку. Фото вице-премьер подписал так: «Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы». Саркастичный твит Рогозина — это ответ на высказывание Миксера о том, что отношения с Россией нужно выстраивать с позиции силы.

«Когда вы говорите с таким лидером, как (Путин — прим. ред), а нам, очевидно, необходимо разговаривать с Россией, надо говорить с позиции силы, единства и решимости. Поскольку любой признак неуверенности интерпретируется в Кремле как слабость, которую нужно использовать», — цитирует заявление эстонского министра RT. Позже Рогозин, чтобы развеять сомнения относительно своей иронии, опубликовал фотографию настоящего миксера. Так вице-премьер обыграл фамилию эстонского политика.