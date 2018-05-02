Правящая партия Армении сообщила, кого поддержит на выборах

Повторное голосование в парламенте Армении за кандидатуру нового премьер-министра состоится 8 мая. Своего кандидата Республиканская партия выдвигать не будет, а поддержит того, кто получит треть голосов. Такое заявление сделал глава партии Ваграм Багдасарян.
Первое голосование за кандидатуру будущего премьер-министра Армении состоялось 1 мая. За единственного кандидата, лидера оппозиции Николу Пашиняна, проголосовали 45 парламентариев, 56 высказались против, напоминает Nation News.
В качестве протеста сторонники Пашиняна приняли решение блокировать автомобильные и железные дороги в республике. Протестующие также заблокировали дороги в ереванский аэропорт Звартноц, сотрудники которого присоединились к забастовке.