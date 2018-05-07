Автор не забыл оставить смайлик под своим посланием
По Челябинску колесит мрачный городской автобус, на задней части которого написали: «Везу две тонны человечины». Фотографию
«Маршрутка с „двумя тоннами человечины“ ездит по городу. Как вам такой креатив?» — подписали снимок в соцсети. «Так и есть», «Почему-то вспомнила „груз 200“», «Когда уже эти пазики исчезнут с наших улиц?» — отреагировали комментаторы. Причем одна из подписчиц выступила в роли цензора, заявив, что после второго «ч» в слове «человечина» должна стоять буква «е».
По данным за 2016 год, средний вес российской женщины равен 69 кг. Мужчины — 73 кг. Таким образом, автор не слишком преувеличил, говоря о двух тоннах пассажиров. Это 28 женщин или 27 мужчин.
Под надписью автор не забыл нарисовать смайлик