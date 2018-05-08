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08 мая 2018
15:31  08 мая 2018 2

Лидер оппозиции избран премьер-министром Армении. ВИДЕО

Никол Пашинян и его фракция «Елк» празднуют победуФото: hayastan_patmakan_yerkir, Instagram

Лидер оппозиции в армянском парламенте Никол Пашинян избран премьер-министром страны. За него проголосовали 58 депутатов, 42 высказались против.

Избрание состоялось благодаря голосам правящей Республиканской партии Армении, пишет РИА «Новости». Представляя свою программу, Пашинян заявил, что партнерство с Россией является приоритетом для внешней политики страны, уточняет «Национальная служба новостей».

После избрания нового премьер-министра ждет рутинная и кропотливая работа, поскольку его главная задача — не разочаровать народ с его многочисленными ожиданиями, заявил в разговоре с «Пятым каналом» политолог Араик Степанян. «У этого премьера очень короткие полномочия: он должен за время своего срока провести закон о выборах в Армении, дальше — провести эти выборы честно, прозрачно и демократично, чтобы результаты ни у кого не вызывали вопросов», — сказал собеседник телеканала.

Эксперт напомнил: протесты были вызваны несправедливостью выборов, которые, по мнению граждан, прошли непрозрачно, а Республиканская партия победила нелегитимным способом. И теперь если оппозиционеру удастся провести честные выборы, протестные акции и перестановки в госаппарате можно считать оправданными.

Тысячи сторонников Пашиняна уже встретили ликованием его назначение на пост премьер-министра страны.

Отметим, что правящая партия Армении решила не выставлять своего кандидата, поддержав того, кто наберет треть голосов. Прошлое голосование за кандидатуру премьера состоялось 1 мая. Тогда Пашиняна в этой роли хотели видеть лишь 45 парламентариев против 56. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что представителей Армении ожидают на саммите ЕврАзЭС в Сочи 14 мая, пишет «Федеральное агентство новостей». «Мы на это рассчитываем», — отметил он.

Ранее в соцсети появилась видеозапись, на которой во время выступления Пашиняна к нему присоединился экс-лидер группы System of a Down Серж Танкян. Он выразил поддержку политику.

Семен Гринберг
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