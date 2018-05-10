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10 мая 2018
21:00  10 мая 2018 0

Казакам разрешат бить людей, проститутки бегут от заработка, сто тысяч за коммуналку. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Клипарт. Проституция, девочки, проститутки, шлюхи, путаны, проституция, секс
Под масштабные мероприятия города России всегда зачищают от проститутокФото: depositphotos.com © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Казачьим дружинам в ХМАО разрешат бить правонарушителей. За эту своеобразную охрану порядка им будут платить деньги из бюджета. Интересно, что самих дружин еще нет, но их уже формируют.

Пьяный внук советника президента РФ устроил ДТП в центре Екатеринбурга. Сначала он попытался скрыться, но его поймал один из пострадавших. Виновник сначала всячески открещивался от причастности к аварии, а потом сказал, что «брат все решит».

Ведущий программы «Время» на «Первом» Кирилл Клейменов, тот самый, рассказавший о «золотых фаллосах» Грудинина, уходит с канала. Он временно заменял легендарную Екатерину Андрееву, и его все сравнивали с Дмитрием Киселевым с «России-1».

Проститутки экстренно уезжают из крупных городов чемпионата мира-2018 — боятся за свою свободу и жизнь. Даже возможность заработать кучу денег их не останавливает.

Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин оказался тем еще шутником — он предложил назначить Виталия Мутко на самую необычную должность в стране.

В Екатеринбурге управляющая компания требует с жильцов 100, а с кого-то почти 200 тысяч рублей. Если сложить все долги вместе, то УК получит 20 миллионов. Дом больше года официально никем не обслуживался, но люди утверждают, что такая сумма накопиться не могла.

Анна Ветрова
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