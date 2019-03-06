Самолет «Уральских авиалиний» попал в аварийную ситуацию в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово произошла нештатная ситуация с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшим в Москву из Омска. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Перед посадкой в Москве лайнер «Уральских авиалиний» кружил над аэропортом порядка 20 минут. «Уже тогда экипаж понимал, что есть проблемы — заклинило двери. Решить ее не удалось, поэтому пассажиров пришлось выпускать аварийно», — пишет Mash. Отмечается, что пассажиров самолета эвакуировали по надувным трапам.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» оперативно получить комментарий не удалось. Ответ пообещали прислать в ближайшее время.