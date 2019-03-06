Самолет «Уральских авиалиний» попал в аварийную ситуацию в Домодедово

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 16:02
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Первый прямой самолет с Китая: Хайнаньские авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Пассажиров пришлось выпускать из самолета по надувным трапам (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В московском аэропорту Домодедово произошла нештатная ситуация с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшим в Москву из Омска. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Перед посадкой в Москве лайнер «Уральских авиалиний» кружил над аэропортом порядка 20 минут. «Уже тогда экипаж понимал, что есть проблемы — заклинило двери. Решить ее не удалось, поэтому пассажиров пришлось выпускать аварийно», — пишет Mash. Отмечается, что пассажиров самолета эвакуировали по надувным трапам.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» оперативно получить комментарий не удалось. Ответ пообещали прислать в ближайшее время.

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