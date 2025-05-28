В Перми детей из многодетных семей освободили от налога на землю

В Перми ввели налоговую льготу для детей из многодетных семей: теперь они освобождаются от уплаты земельного налога на один участок до совершеннолетия или до 23 лет при очном обучении. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«27 мая Пермская городская Дума утвердила изменения в Положение о земельном налоге. Дети из многодетных семей освобождены от уплаты налога на один земельный участок. Изменения вступили в силу с 1 января 2024 года и учитываются при расчете налоговых обязательств за минувший год», — пояснили в мэрии.
Налоговая льгота распространяется на один участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Инициатива касается и тех, кто получил землю бесплатно по программам поддержки многодетных.
Освобождение от налога действует до совершеннолетия ребенка (18 лет), а при очном обучении — до 23 лет. Для получения льготы потребуется подтвердить статус учащегося справкой из образовательного учреждения. Важное условие — участок не должен использоваться в коммерческих целях.
Ранее URA.RU рассказывал о, что муниципалитеты Пермского края начали вводить льготы по земельному налогу для детей из многодетных семей. Инициатива основана на рекомендациях федерального уровня и дает право местным органам самоуправления вводить такие льготы.
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