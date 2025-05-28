Сотрудники Росгвардии и миграционной службы провели масштабный рейд на строительстве новой атомной электростанции под Озерском (Челябинская область). Автобусы с мигрантами останавливали, после чего их проверяли и укладывали на асфальт. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«По данным источника, правоохранители задержали свыше 100 человек, преимущественно граждан Узбекистана и Таджикистана, нарушивших миграционное законодательство РФ. Мигрантов-нарушителей укладывали лицом об асфальт», — канал Baza.
На опубликованных кадрах видно, что парковка у стройки была заполнена задержанными. Стройплощадка, где проходил рейд, — это будущая АЭС с реакторами на быстрых нейтронах (РБН). Подобные установки считаются редкой технологией: в России они работают только на Белоярской атомной станции.
Согласно планам, первый энергоблок новой станции мощностью 1255 МВт должен быть запущен к 2038 году. Второй аналогичный блок планируют ввести в эксплуатацию к 2040-му, после чего общая мощность АЭС достигнет 2510 МВт.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Управления Росгвардии по Челябинской области. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!