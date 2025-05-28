28 мая 2025

На стройке атомной станции под Челябинском задержали более 100 мигрантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушители миграционного законодательства были задержаны
Нарушители миграционного законодательства были задержаны Фото:

Сотрудники Росгвардии и миграционной службы провели масштабный рейд на строительстве новой атомной электростанции под Озерском (Челябинская область). Автобусы с мигрантами останавливали, после чего их проверяли и укладывали на асфальт. Об этом сообщает telegram-канал Baza. 

«По данным источника, правоохранители задержали свыше 100 человек, преимущественно граждан Узбекистана и Таджикистана, нарушивших миграционное законодательство РФ. Мигрантов-нарушителей укладывали лицом об асфальт», — канал Baza.

На опубликованных кадрах видно, что парковка у стройки была заполнена задержанными. Стройплощадка, где проходил рейд, — это будущая АЭС с реакторами на быстрых нейтронах (РБН). Подобные установки считаются редкой технологией: в России они работают только на Белоярской атомной станции.

Согласно планам, первый энергоблок новой станции мощностью 1255 МВт должен быть запущен к 2038 году. Второй аналогичный блок планируют ввести в эксплуатацию к 2040-му, после чего общая мощность АЭС достигнет 2510 МВт.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Управления Росгвардии по Челябинской области. Ответ ожидается. 

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Сотрудники Росгвардии и миграционной службы провели масштабный рейд на строительстве новой атомной электростанции под Озерском (Челябинская область). Автобусы с мигрантами останавливали, после чего их проверяли и укладывали на асфальт. Об этом сообщает telegram-канал Baza.  «По данным источника, правоохранители задержали свыше 100 человек, преимущественно граждан Узбекистана и Таджикистана, нарушивших миграционное законодательство РФ. Мигрантов-нарушителей укладывали лицом об асфальт», — канал Baza. На опубликованных кадрах видно, что парковка у стройки была заполнена задержанными. Стройплощадка, где проходил рейд, — это будущая АЭС с реакторами на быстрых нейтронах (РБН). Подобные установки считаются редкой технологией: в России они работают только на Белоярской атомной станции. Согласно планам, первый энергоблок новой станции мощностью 1255 МВт должен быть запущен к 2038 году. Второй аналогичный блок планируют ввести в эксплуатацию к 2040-му, после чего общая мощность АЭС достигнет 2510 МВт. URA.RU направило запрос в пресс-службу Управления Росгвардии по Челябинской области. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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