Дополнительный выходной предлагается давать на основе медсправки Фото: pixabay.com

Психолог и телеведущий Павел Раков предложил мэру Москвы Сергею Собянину предоставить женщинам ежемесячные дополнительные выходные. Необходимость он объяснил «физиологией».

В своем обращении столичному мэру Раков отметил, что женщины каждый месяц «сталкиваются с деликатной особенностью организма». По его словам, «менструация может вызывать ряд болезненных симптомов, схожих по ощущениям с отравлением или простудой». Поэтому телеведущий предложил предоставить женщинам в эти дни дополнительный выходной. «Государство проявит заботу о слабом поле, что положительно скажется на отношениях между полами, укреплении семьи и повышении рождаемости», — завершил письмо психолог.

В беседе с «URA.RU» Раков пояснил свою инициативу заботой о самой женщине и рабочем коллективе. «Работоспособность женщин в эти дни почти равна нулю, это создает негативную атмосферу в коллективе», — сказал он. «Если удастся выбить хотя бы один день, будет здорово. Оформить этот выходной можно будет на основании медицинской справки, например», — добавил телеведущий.