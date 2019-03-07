Жильцы дома на Ямале, в котором трубу «чинили» скотчем, пожаловались на новые проблемы

Жители дома № 20 по улице Мира в Лабытнанги (ЯНАО), в котором коммунальщики «починили» трубу скотчем, пожаловались на тяжелые жизненные условия. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил депутат окружного Заксобрания от партии ЛДПР Иван Вершинин.
Он отметил, что о проблеме жильцов дома узнал во время приема граждан. «Пришел человек, попросил подъехать к дому №20 по улице Мира. Дом в ужасном состоянии. Я не очень понимаю, на чем там все держится, боюсь, что он может сложиться, как карточный домик. Там опасно жить. Со слов жителей, несколько лет никаких ремонтных работ и средств не вкладывалось, потому что им постоянно говорили, что дом будут расселять», — отметил Вершинин. Он уточнил, что управляющая компания исправно выставляет счета жильцам за содержание дома.
«Договорились о том, что возьму данную проблему на свой контроль и обращусь в Правительство округа с просьбой расселить жильцов опасной деревяшки», — написал депутат в своем паблике «Работа на Север. Иван Вершинин» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее «URA.RU» сообщало о проблемах этого дома. Тогда за некачественный ремонт водопроводной трубы прокуратура оштрафовала управляющую компанию.