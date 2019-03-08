Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий компании SpaceX миллиардера Илона Маска, успешно завершил летные испытания. Капсула после отстыковки от Международной космической станции (МКС) вернулась на Землю и села на воду в Атлантическом океане. Видеозапись приводнения корабля NASA опубликовало на своей странице в Twitter.
«Crew Dragon вернулся на Землю с всплеском в Атлантическом океане у восточного побережья Флориды в 8:45 утра по восточному времени (16:45 мск — RNS), завершив летные испытания», — цитирует сообщение RNS.
На кадрах видно, как корабль на четырех парашютах плавно спускается с неба на воду. А в точке посадки капсулу на лодках уже ждет целая команда людей.
.@SpaceX’s #CrewDragon returned to Earth with a splash in the Atlantic Ocean off Florida’s eastern shore at 8:45am ET, completing an end-to-end flight test to the @Space_Station and back as part of our @Commercial_Crew Program. Learn more: https://t.co/MFB7dVb60c pic.twitter.com/8lFL6X3Tue— NASA (@NASA) 8 марта 2019 г.
Ранее «URA.RU» сообщало, что частный корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Космическое судно доставило на станцию материалы и оборудование. Также в корабле путешествовал манекен Рипли, которого назвали в честь героини фильма «Чужой». На нем были закреплены сенсорные датчики, которые помогали следить за ходом полета.