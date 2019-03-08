Космический корабль Илона Маска сел на воду в Атлантическом океане. ВИДЕО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 21:17
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Роскосмос, космос, спутник, планета земля
В космическом корабле путешествовал манекенФото: Роскосмос

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий компании SpaceX миллиардера Илона Маска, успешно завершил летные испытания. Капсула после отстыковки от Международной космической станции (МКС) вернулась на Землю и села на воду в Атлантическом океане. Видеозапись приводнения корабля NASA опубликовало на своей странице в Twitter.

«Crew Dragon вернулся на Землю с всплеском в Атлантическом океане у восточного побережья Флориды в 8:45 утра по восточному времени (16:45 мск — RNS), завершив летные испытания», — цитирует сообщение RNS.

На кадрах видно, как корабль на четырех парашютах плавно спускается с неба на воду. А в точке посадки капсулу на лодках уже ждет целая команда людей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что частный корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Космическое судно доставило на станцию материалы и оборудование. Также в корабле путешествовал манекен Рипли, которого назвали в честь героини фильма «Чужой». На нем были закреплены сенсорные датчики, которые помогали следить за ходом полета.

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