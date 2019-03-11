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В крупнейшем городе ХМАО силовики выпустили на дороги бронетехнику

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 12:39
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БТР на дорогах — явление для Сургута крайне редкоеАнтон Степыгин

В Сургуте утром 11 марта по городу передвигался БТР в сопровождении патрульных машин. Об этом «URA.RU» сообщил один из очевидцев.

«Видел, как бронетранспортер поворачивал с улицы Музейной на 30 лет Победы, затем он по встречке под эскорт патрульных машин двигался дальше», — рассказал корреспонденту «URA.RU» сургутский автомобилист. Источник в силовых структурах сообщил агентству, что спецтехника принадлежит югорской Росгвардии. «В Сургуте дислоцируется отряд ОМОНа, БТР стоит там на вооружении и может использоваться при проведении спецопераций», — добавил инсайдер.

В пресс-службе Росгвардии подтвердили факт наличия в Сургуте бронетранспортера и объяснили его появление на дорогах города «плановыми мероприятиями, связанными с техническим обслуживанием и готовностью автобронетехники к обеспечению служебно-боевой подготовки личного состава».

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