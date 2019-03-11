Свердловское правительство пока не придумало, что будет дарить губернатору Евгению Куйвашеву на день рождения. В этом в понедельник, 11 марта, на встрече с журналистами признался вице-губернатор Сергей Бидонько.
«В любом случае, мы будем поздравлять главу региона коллективно, чтобы не каждый ходил и вручал отдельно, а разом все. И хочется, конечно, чтобы было памятное, не просто „лишь бы подарить“. Но пока мы не придумали», — рассказал чиновник. Станет ли в этом году главной просьбой губернатора дарить подарки не ему лично, а выбранному им благотворительному фонду — Сергей Бидонько не знает.
В свой 48-й день рождения, 16 марта, свердловский губернатор откроет масштабное спортивное событие — турнир «Большой шлем» по дзюдо, который пройдет на площадке екатеринбургского Дворца игровых видов спорта. Кроме того, главу региона ждут в субботу на второй игре екатеринбургского ХК «Автомобилист» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Возможно, подарком Евгению Куйвашеву станет победа екатеринбуржцев над уфимским «Салаватом Юлаевым».