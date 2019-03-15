Билеты на пассажиров машин была введены из-за изменений в законодательстве Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Перевоз машины на пароме «Салехард — Приобье» в 2019 году обойдется водителям дороже, чем в прошлом году. Теперь владельцу транспорта придется платить не только за машину, но и за пассажиров, груз и перевозимых животных. Об этом сообщается в группе «Лабытнанги Info» социальной сети «ВКонтакте».

«Если кто собрался ехать на пароме „Победа“ (компания „Аганречтранс“, прим. ред.) в отпуск, теперь помимо машины надо оплачивать за каждого пассажира», — написал пользователь. К посту он прикрепил тарифы на перевозку автомобилей и пассажиров. Так, взрослый пассажирский билет обойдется в 1000 рублей за каждого человека, также как и для собаки крупной породы. Билет для детей (от шести до десяти лет) стоит 600 рублей, также как для собаки до 3 кг. При этом сообщается, что пассажиры и багаж без приобретения автоместа на паром не допускаются.

В комментариях под публикацией подписчики возмутились изменениями. «С условием всех затрат, дешевле будет поехать на поезде или на самолете», — написал Алексей Журавель, «Очень дорого», — отметила Светлана Шведова, «Капец просто полный! Условий для пассажиров нет, но платить должны», — возмутилась Полина Лебедева.

В окружном департаменте транспорта корреспонденту «URA.RU» сообщили, что маршрут «Салехард — Приобье» не субсидируется и является коммерческим. Компании-перевозчики — ООО «Судоходная компания «Аганречтранс» и «Обь-Иртышское речное пароходство» — самостоятельно устанавливают тарифы исходя из понесенных затрат. «Два года подряд тарифы на перевозку «сдерживались», и компании работали в убыток. Согласно изменениям в Кодексе внутреннего водного транспорта и законе о транспортной безопасности, перевозчики обязаны предоставить место каждому пассажиру», — отметили в ведомстве.

В судоходной компании «Аганречтранс» агентству заявили, что говорить о планах по снижению тарифов пока рано. «Тариф уже опубликован. В дальнейшем ценовая политика будет зависеть от ситуации на рынке топлива», — отметил в компании.