Югорские власти готовятся к приезду делегации федеральных чиновников на Международный форум, посвященный году сохранения языков коренных народов РФ. Об этом 19 марта «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Специально для участия в форуме, который состоится 21 марта в Ханты-Мансийске, в Югру приедут заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, глава агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель председателя межправительственного совета и председатель российского комитета программы «Информация для всех» Евгений Кузьмин, советник министра просвещения России Андрей Петров, а также председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
«В ходе заседания губернатор Югры Наталья Комарова представит доклад об опыте ХМАО в части сохранения родных языков коренных народов», — говорится в сообщении депсвязей. Там добавили, что для участия в форуме в Ханты-Мансийск также приедут и иностранные гости: заместитель председателя постоянного форума «Организации объединенных наций» по вопросам коренных народов Чжан Сяоань (Китай), члены форума Нзоа Жерве (Камерун) и Пхулман Чаудхари (Непал).
Напомним, В Ханты-Мансийске 21 марта будет открыт Год языков коренных народов в России. Этому событию была посвящена пресс-конференция в ТАСС, в работе которой приняли участие руководитель ФАДН Игорь Баринов, а также первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.