19 марта следователи четвертого следственного управления ГСУ СК РФ должны были завершить проверку в отношении главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева и принять решение о возбуждении уголовного дела. Однако по данным источников «URA.RU», этот вопрос пока не решен.
«По моим сведениям, проверка продлена. Новые сроки ее окончания мне неизвестны», — заявил агентству один из осведомленных источников. Не располагает информацией по этому поводу и сам мэр Нефтеюганска. «Никаких документов ко мне из правоохранительных органов не поступало. Обычно такую информацию про себя я быстрее узнаю через СМИ», — иронизирует Сергей Дегтярев.
По данным инсайдеров, главе Нефтеюганска может быть инкриминирована 303-я статья Уголовного кодекса — фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Дегтярева могут обвинить в незаконном увольнении вице-мэра Сергея Лагойды. На момент публикации материала связаться с официальным представителем Следственного комитета РФ Светланой Петренко не удалось, она не взяла трубку сотового телефона.
Как ранее сообщало «URA.RU», в январе сотрудники ФСБ и СК провели обыски в кабинете, а также в квартире Дегтярева. Источники сообщали, что мэра Сергея Дегтярева якобы подозревают в превышении полномочий и получении взятки. В феврале сотрудниками четвертого следственного управления ГСУ СКР было возбуждено уголовное дело в отношении мэра Нефтеюганска. Однако затем генпрокуратура по УРФО отменила это постановление силовиков.