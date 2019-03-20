Пушков высмеял идею Трампа включить Бразилию в НАТО

Сенатор считает, что Трамп «не устает огорошивать» европейских союзников Америки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял заявление президента США Дональда Трампа о возможном включении Бразилии в члены НАТО. По мнению сенатора, это вызовет «шок и изумление» у европейских союзников Америки, которых «не устает огорошивать» Трамп. Об этом Пушков написал на своей странице в Twitter.

«И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation)», — посмеялся Пушков. О возможном включении Бразилии в Североатлантический альянс Дональд Трамп заявил во время встречи с бразильским президентом Жаиром Болсонаром. Американский лидер отметил, что такое партнерство с Бразилией «значительно укрепит безопасность» США. Напомним, что Альянс НАТО изначально был создан в 1949 году в качестве объединения стран Запада против Советского Союза, сообщает «Ридус».