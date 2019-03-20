На челябинском кладбище расстреляли двух мужчин

Мужчины раньше работали на Успенском кладбище смотрителями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на Успенском кладбище произошла вооруженная разборка, в результате чего были расстреляны двое мужчин. Инцидент произошел 20 марта в 10:40 по местному времени, сообщают очевидцы.

«На кладбище сейчас полно полицейских, говорят, произошла вооруженная разборка. Убили двоих, работавших на Градском кладбище», — приводит слова одного из очевидцев портал 74.ru.

Источник портала, знавший погибших, рассказал, что мужчинам было около 30 лет. Они несколько лет назад работали на Успенском кладбище смотрителями, но потом ушли на Градское. Администрация кладбища, где произошел инцидент, подтвердила изданию информацию о стрельбе и двух убитых. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

Директор Успенского кладбища Павел Пикулев рассказал, что погибшие были связаны с частным похоронным бизнесом. По словам очевидцев, один из мужчин только вчера зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Очевидцы также рассказывают, что в мужчин стреляли из автомобиля Daewoo с номером «666». По данным портала, на месте происшествия найдено девять гильз. В теле одного из мужчин виднеются четыре раны, в теле второго — одна.

В СК по Курчатовскому району «URA.RU» сообщили, что руководитель следственного отдела Антон Минеев сейчас находится на месте происшествия и не может прокомментировать случившееся.