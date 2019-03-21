Источники: уголовное дело бывшего мэра Сургута ушло в суд

Прокурор Сургута (ХМАО) Леонид Балин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города Дмитрия Попова. Об этом «URA.RU» рассказали инсайдеры в силовых структурах региона.
«Дело полностью закончено, с его результатами ознакомились сотрудники прокуратуры и, утвердив, постановили передавать дел в суд», — сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией. По словам другого инсайдера, речь идет об уголовном деле по факту превышения полномочий. «Там три эпизода, но они не связаны с продажей песка», — отметил собеседник агентства. По неофициальным данным, экс-мэра обвиняют в выделении субсидии совхозу «Северное» перед его банкротством, передаче муниципального помещения национальной общине «Украинская Родына» и покупке без торгов помещения под частный детский сад.
Старший помощник прокурора Сургута Анастасия Варвулева в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявила, что не располагает информацией о передаче уголовного дела Дмитрия Попова в суд. В пресс-службе прокуратуры ХМАО пообещали уточнить информацию и прокомментировать ее позднее, а потом перестали брать трубки. В югорское управление СК отправлен официальный запрос. Дозвониться до самого экс-главы Сургута пока не удалось.
Как ранее подробно рассказывало «URA.RU», Дмитрий Попов покинул пост мэра Сургута в 2016 года после возбуждения уголовного дела о превышении полномочий из-за продажи муниципального песка. По версии следствия, стоимость песка была занижена, а бюджет понес потери. Позднее были возбуждены еще три уголовных дела, которые объединили в одно производство. «Песочное дело» расследуется до сих пор. 20 марта в югорском арбитраже прошло очередное заседание, где решался вопрос о признании сделки незаконной. Следующее заседание назначено на конец апреля.