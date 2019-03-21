Володин отреагировал на санкции, введенные против него Украиной

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 13:06
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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, володин вячеслав
В украинских санкциях нет «ни смысла, ни логики», считает ВолодинФото: Владимир Андреев © URA.RU

Санкции, введенные Украиной против спикера Госдумы Вячеслава Володина, были продиктованы политическим бессилием руководства страны. Об этом заявил сам председатель нижней палаты российского парламента.

«Эти пустопорожние решения говорят о бессилии тех, кто их принимает», — цитирует ТАСС Володина. Парламентарий также добавил, что в санкциях Киева нет «ни смысла, ни логики».

Ранее Украина ввела санкции сроком на три года в отношении Вячеслава Володина. В частности, политику запрещен въезд на Украину. Депутаты Госдумы считают, что внесение Володина в санкционный список связано с решением о создании рабочей группы, которая проведет анализ нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму за 23 года.

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