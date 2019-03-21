Володин отреагировал на санкции, введенные против него Украиной

Санкции, введенные Украиной против спикера Госдумы Вячеслава Володина, были продиктованы политическим бессилием руководства страны. Об этом заявил сам председатель нижней палаты российского парламента.
«Эти пустопорожние решения говорят о бессилии тех, кто их принимает», — цитирует ТАСС Володина. Парламентарий также добавил, что в санкциях Киева нет «ни смысла, ни логики».
Ранее Украина ввела санкции сроком на три года в отношении Вячеслава Володина. В частности, политику запрещен въезд на Украину. Депутаты Госдумы считают, что внесение Володина в санкционный список связано с решением о создании рабочей группы, которая проведет анализ нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму за 23 года.