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В Перми возле торгового центра толпа подростков избила двух школьников. ФОТО

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 10:28
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Конфликт вспыхнул из-за девушкиФОТО: «Подслушано Пермь», «ВКонтакте»

В пермских пабликах во «ВКонтакте» появилась информация о потасовке с участием подростков рядом с ТРК «Новая столица». По словам очевидцев, толпа школьников набросилась на двух своих сверстников.

Как рассказал один из пользователей сообщества «Подслушано Пермь», драка произошла возле «Макдональдса». Некой девушке не понравилась, как на нее посмотрели двое незнакомых молодых людей, и она «натравила» на них своих друзей. «Парни, которые избивали, пытались сбежать, вызвали дружка с машиной, но свалить не успели. Удивляюсь тому, как они общались с родителями парня (взрослые прибыли на место происшествия после драки — прим. ред.). Слишком уверены в себе», — отмечает очевидец. Пользователь также уточнил, что драка была неравной — нападавших было не менее 15.

Судя по фотографиям в паблике, на место происшествия после инцидента прибыли полиция и скорая помощь. Информации о задержанных и пострадавших нет. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю пообещали прокомментировать ситуацию позже.

ФОТО: «Подслушано Пермь»

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