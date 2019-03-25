Депутат Госдумы попросил генпрокуратуру проверить вывод средств из «Тагилбанка»

На ситуацию с банкротством банка обратил внимание депутат Балыбердин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин написал запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить правильность работы конкурсного управляющего в деле о банкротстве «Тагилбанка». Основанием для запроса стали обращения вкладчиков и кредиторов, сообщил депутат на своей странице в Facebook.

«Суть претензий кредиторов сводится к тому, что конкурсный управляющий ГК „АСВ“ действует неразумно и недобросовестно», — говорится в запросе Балыбердина в Генпрокуратуру. В нем депутат просит «провести проверку о соответствии действий представителей конкурсного управляющего действующему законодательству в части расходования средств конкурсной массы АО „Тагилбанк“».

В июле 2018 года Центральный банк РФ оставил «Тагилбанк» без лицензии из-за «создания угрозы кредиторам и вкладчикам». В августе ЦБ РФ подал в свердловский арбитраж заявление о принудительной ликвидации банка. Однако, не поверив, что «Тагилбанк» сможет расплатиться по всем долгам, параллельно инициировал банкротство.

Позже представитель собрания кредиторов «Тагилбанка» Анна Ловкина обратила внимание на сомнительные действия конкурсного управляющего, действующего от лица Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Она выразила мнение, что деятельность АСВ «направлена на вывод денег из банка по раздутым сметам, а не на расчеты с кредиторами». В АСВ же заявляли, что все процедуры осуществляются в рамках закона.