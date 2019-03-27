26 марта 2019
25 марта 2019

Резиденцию Текслера осадили челябинские дольщики. ФОТО

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 10:20
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Обманутые дольщики необр
Часть пикетчиков отправилась передать петицию в отдел по работе с гражданамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

У здания правительства Челябинской области появился первый с момента назначения нового главы региона массовый пикет, передает корреспондент «URA.RU». Порядка двух десятков дольщиков района «Академ-риверсайд» таким образом стараются привлечь внимание врио губернатора Алексея Текслера к своим проблемам.

«Всего без квартир остается около тысячи человек. Мы хотим привлечь внимание нового губернатора к нашим проблемам», — заявила корреспонденту «URA.RU» одна из пришедших к резиденции женщин.

Пикетчики из числа обманутых дольщиков появились у регионального правительства с момента отставки экс-губернатора Бориса Дубровского. Челябинцы опасаются, что в череде кадровых перестановок чиновникам станет не до их проблем. Одна из делегаций передала два десятка писем на имя нового губернатора, в котором дольщики просят оставить в должности куратора строительства и инфраструктуры вице-губернатора Сергея Шаля. К слову, именно он вышел в этот раз к дольщикам.

Сергей Шаль заверил, что о проблемах горожан не забыли
Фото: telegram-канал «Е-область»

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