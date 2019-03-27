У здания правительства Челябинской области появился первый с момента назначения нового главы региона массовый пикет, передает корреспондент «URA.RU». Порядка двух десятков дольщиков района «Академ-риверсайд» таким образом стараются привлечь внимание врио губернатора Алексея Текслера к своим проблемам.
«Всего без квартир остается около тысячи человек. Мы хотим привлечь внимание нового губернатора к нашим проблемам», — заявила корреспонденту «URA.RU» одна из пришедших к резиденции женщин.
Пикетчики из числа обманутых дольщиков появились у регионального правительства с момента отставки экс-губернатора Бориса Дубровского. Челябинцы опасаются, что в череде кадровых перестановок чиновникам станет не до их проблем. Одна из делегаций передала два десятка писем на имя нового губернатора, в котором дольщики просят оставить в должности куратора строительства и инфраструктуры вице-губернатора Сергея Шаля. К слову, именно он вышел в этот раз к дольщикам.