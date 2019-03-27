В ХМАО жители платят 14 тысяч рублей за жилье, где по стенам текут нечистоты

Жители п. Белый Яр за ЖКХ в деревяшках могут платить даже больше, чем владельцы капитального жилья Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Инвалид второй группы из поселка Белый Яр (Сургутский район) Светлана Степаненко поделилась с губернатором Югры Натальей Комаровой в социальных сетях тяготами жизни в ветхом деревянном многоквартирном доме. Она оставила комментарий к одному из постов главы региона в ее аккаунте в Instagram.

«Подскажите, пожалуйста, когда уже будут сноситься „деревяшки“ в Сургутском районе в пгт. Белый Яр. Невозможно жить, я инвалид второй группы, у нас в доме канализация бежит под дом, в квартире со второго этажа вся канализация по стенам течет», — описала ситуацию женщина. По ее словам, в доме есть проблемы с отоплением, зимой на полу снег может не таять, спать приходится в верхней одежде с включенной электрической плитой. При этом квартплата может доходить до 14 тысяч рублей в месяц.

Корреспонденту «URA.RU» удалось поговорить еще с одной жительницей дома №5 по улице Фадеевой — Ольгой Щербаковой. «У меня в квартире дырка в потолке. Туда прямо швабра полностью заходит. Жить в доме просто невозможно», — сообщила женщина агентству. Дозвониться до главы Белого Яра Елены Никифоровой не удалось, ее мобильный телефон выключен. Начальник отдела информационной политики администрации Сургутского района Эдуард Куликов находится в рабочей поездке в Нижнесортымском, дозвониться до него из-за проблем со связью не удалось.

Трещины в стенах квартиры в доме №5 по ул. Фадеева Фото: Светлана Степаненко

Из документов, представленных на сайте администрации Сургутского района, следует, что дом не входит в число аварийных, он имеет статус лишь непригодного для проживания. А соответственно, перспективы его расселения неизвестны. «Вонь от канализации идет страшная, я онкобольная, дышать этими запахами мне нельзя. Очень много запросов пишем в администрацию, но никто с проверками к нам не приходит», — с сожалением констатировала Светлана Степаненко.

В департамент общественных связей Югры отправлен запрос на реакцию губернатора на обращение жительницы. На момент публикации новости ответ не был получен.