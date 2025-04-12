Солдат из ХМАО во время войны уничтожил в бою больше 100 фашистов

Герой Советского союза Иван Корольков высшую воинскую награду получил за успешное выполнение боевой задачи при форсировании Днепра в 1943 году. Тогда красноармеец лично истребил из пулемета более ста фашистов, пока не потерял сознание из-за ранения. URA.RU рассказывает историю ветерана Великой Отечественной войны, которым гордится Сургут.
Иван Васильевич родился в селе Тундрино Сургутского района. В 1930-е годы его семья подверглась раскулачиванию. Отца, который занимался лошадиными перевозками, расстреляли в тюрьме. А мать с детьми сослали в Салехард, где Корольков учился в школе в статусе спецпереселенца. «Он был разносторонним парнем: и стихи писал, и в оркестре играл. Говорил: „Всегда мечтайте“. Ведь мечта помогает человеку жить, стать лучше и чего-то добиться в жизни. Сам Корольков мечтал заниматься наукой, принести пользу Родине», — рассказывает в беседе с URA.RU экскурсовод сургутского краеведческого музея Елена Дьяченко.
По окончании школы в Салехарде Иван смог поступить в педагогический институт на исторический факультет. В Свердловском госуниверситете он проучился два курса. А в 1938 году взял академический отпуск и ушел служить в армию на Дальнем Востоке. Когда летом 1941 года началась мобилизация, Корольков стал рваться на фронт. Но сначала его отправили на строительство эвакуированного завода, а затем работать в школу. Только в 1942 году Королькова призвали на фронт и сразу же направили в Новосибирск в военное училище. «Спустя время, уже после войны, он вспоминал с благодарностью тех учителей. Благодаря в том числе тем приобретенным знаниям он смог выжить», — говорит собеседница агентства.
Иван Васильевич на фронте освобождал Орел, Оршу, Глухов, Чернигов. А осенью 1943 года — форсировал Днепр, где попал в самое пекло. Тогда пулеметному подразделению приказали принять на себя огневой удар и отвлечь противника, пока батальон не переправится на другой берег. Со своим отделением Корольков ворвался в первую вражескую траншею: пока они отвлекали немцев, рота переправилась через реку. Затем было необходимо расширить плацдарм.
«Корольков был назначен политруком, раньше это была очень важная должность. Политрук должен был всегда находиться впереди, быть примером для рядовых солдат. Оставаться в стороне он не мог даже в самое пекло, поэтому и при форсировании Днепра вызвался на непростое задание. Чтобы расширить плацдарм, нужно было зайти с фланга и вызвать панику в стане врага. Корольков был умнейшим человек и все прекрасно понимал. Если идешь первым, шансов вернуться практически нет. К тому же, были непростые погодные условия: весна, сильное течение», — прокомментировала Дьяченко.
Товарищи, которые вместе с Корольковым ползком продвигались к вражескому стану, вскоре выбыли из строя. Уже на рассвете Иван, заняв удобную позицию, приготовился к бою. Как только над окопом показались силуэты гитлеровцев, тишину оборвала пулеметная очередь. За сигналом в атаку пошли подразделения. Корольков продолжал стрелять, пока не потерял сознание из-за ранений: из его пулемета были убиты более ста фашистов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года Ивану Королькову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за успешное выполнение боевой задачи. Герой провел несколько месяцев в госпитале, правая рука была обездвижена. Вернуться на фронт не смог, его демобилизовали по ранению.
В 1945 году Корольков вернулся домой и практически сразу начал карьеру в прокуратуре. Сначала работал следователем Вагайского района в Тюменской области, затем трудился помощником областного прокурора, а потом был переведен в Дагестанскую АССР. Параллельно Корольков устраивает и личную жизнь: женится и вскоре становится отцом. «Глава семейства помогал детям, но придерживался позиции, что каждый должен добиться всего сам. Он мог помочь как педагог, что-то объяснить, но никогда не использовал личные связи, чтобы устроить своих детей», — добавила экскурсовод.
Посвятив три года службе в прокуратуре, Корольков ушел в отставку ради своей мечты заниматься наукой. Он поступил в педагогический институт в Пятигорске, где успешно защитил кандидатскую диссертацию. «Из его личных воспоминаний: в какой-то момент работа в прокуратуре перестала радовать. Все-таки он мечтал заниматься историей. Да, статус героя, персональная пенсия позволили ему содержать семью, но мечта так и осталась мечтой на тот момент. Поэтому он решает все перечеркнуть и начать заново», — говорит Дьяченко.
Проработав на кафедре в Пятигорском педагогическом институте, в 50-х годах Иван Васильевич с женой и детьми отправился в Читу, где ему предстояло с нуля наладить работу университета. А в середине 60-х семья вновь переезжает, на этот раз в Смоленск, где Корольков стал деканом Смоленского педагогического института.
Кроме того, Корольков оказался в числе советских специалистов, которых отправляли помочь китайцам наладить систему высшего образования. В Китае он написал в соавторстве учебник по истории России для детей ГДР. «Добившись научных успехов, он никогда не забывал свою малую родину. Говорил, что школа заложила ему фундамент для дальнейших целей», — отметила экскурсовод.
Иван Васильевич умер в 1984 году и был похоронен на смоленском кладбище. А в Ханты-Мансийске и Сургуте в честь Королькова установлены бюсты — символы вечной памяти. Имя героя увековечено и на мемориальных досках в поселке Высокий Мыс (Тундрино, Сургутский район) и Салехарде. Одну из улиц в Высоком Мысу также назвали в честь ветерана Великой Отечественной войны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!