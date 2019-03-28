В Югре дети-сироты не получили ключи от квартир из-за украденных унитазов

В Нижневартовске скандалом завершилось вручение ключей от нового жилья детям-сиротам, которые достигли совершеннолетия. В новостройке на улице 60 лет Октября, в пяти квартирах, неизвестные накануне торжественной церемонии похитили унитазы, украли смесители и причинили другой вред имуществу. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе окружного УМВД.
«Такое сообщение действительно поступило в дежурную часть полиции Нижневартовска. По данному факту сейчас проводится проверка», — сообщили в силовом ведомстве. Очевидцы рассказывают, что на одной из стен в подъезде злоумышленники оставили обращение: «Олег, заплати за работу, мы все вернем». Инсайдеры считают, что речь может идти о конфликте между строителями, которые принимали участие в возведении высотки. Официально застройщиком является фонд «Жилище». По телефонам в Нижневартовске, указанным на сайте строительной компании, на звонки корреспондента «URA.RU» никто не ответил.
В итоге чиновники администрации Нижневартовска были вынуждены вручить ключи лишь десяти сиротам. Оставшиеся пять квартир будут переданы собственникам после того, как будут приведены в нормальное состояние, в соответствии с требованиями закона. Администрация должна передавать имущество в чистовой отделке», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в мэрии.