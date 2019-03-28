Директор курганского муниципального предприятия «Шуховский полигон ТБО» получил от природоохранного прокурора предостережение о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. В надзорном ведомстве считают, что в этом году на единственной городской свалке могут вновь возникнуть пожары, которые окажут негативное влияние на окружающую среду.
«Ежегодно в течение последних нескольких лет в весенне-летний период на территории полигона допускались возгорания твердых бытовых отходов, что способствовало образованию смога в атмосфере над Курганом», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры. В надзорном органе считают, что виновато в этом руководство предприятия, которое не создавало запасы песка, не занималось увлажнением отходов, не принимало своевременные меры к тушению очагов возгорания и не сообщало о горении отходов органам власти.
Неисполнение руководством Шуховского полигона указанных требований в этом году может привести к новым возгораниям, что причинит вред окружающей среде и здоровью курганцев. В связи с этим директор предприятия предостережен о недопустимости нарушения закона. В случае неисполнения требований прокурора ему грозит ответственность вплоть до дисквалификации.
Ранее «URA.RU» сообщало, что неоднократные пожары на Шуховском полигоне, которые привели к образованию едкого смога над Курганом, стоили должности заместителю директора предприятия. Кроме того, в суд передано уголовное дело в отношении бывшего директора Шуховского полигона. Ему грозит до шести лет тюрьмы за растрату имущества. Предприятие также обвиняли в хищении полезных ископаемых.