Губернатор Вологодской области может пойти на новый срок благодаря поддержке Москвы

В Кремле анонсировали встречу российского лидера Владимира Путина и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова 29 марта. Шансы на то, что кандидатура Кувшинникова будет поддержана федеральным центром на предстоящих выборах, достаточно высоки, сказал в беседе с «URA.RU» генеральный директор агентства экономических и политических коммуникаций Дмитрий Орлов.
«Положение в Вологодской области характеризуется позитивной динамикой — и в экономике, и в социальной сфере, и в инвестиционном процессе, и в управлении», — поясняет собеседник агентства. Он также подчеркивает, что в регионе сейчас стабильная политическая ситуация, а Кувшинников — адекватный и опытный управленец.
При этом Орлов уточняет, что формат поддержки — будет ли это назначение врио или «собственная» кампания Кувшинникова на фоне завершения срока полномочий — предсказать пока трудно. Олег Кувшинников занимает пост главы Вологодской области с декабря 2011 года, срок его полномочий истекает в 2019 году. Ранее «URA.RU» уже говорило о том, что Кувшинников является одним из тех, кому в ближайшее время стоит ожидать «политических сигналов».