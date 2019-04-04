В Госдуме посчитали ущерб нанесенный Крыму Украиной

В Госдуме требуют от Украины компенсаций за нанесенный ущерб Крыму Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Сумма ущерба, которую понесли Крым и Севастополь в результате политики украинских властей составляет более 1,5 триллиона рублей. Как заявил депутат Госдумы РФ от региона Андрей Козенко, это лишь предварительная цифра, которая не учитывает «моральный ущерб» для русскоязычного населения полуострова.

Козенко отметил, что за прошлый год бюджет Крыма получил доходы в сумме 54,8 миллиардов рублей, что практически в 2,5 раза выше показателей, демонстрировавшихся в период нахождения полуострова в составе Украины. Как пишет «Интерфакс», депутат посчитал, что за 23 года, что Крым находился в составе Украины, республика недополучила около 690 миллиардов рублей, сюда же он приплюсовал аренду 100 млрд рублей ежегодно, которую Россия платила за «аренду» места для флота в Севастополе.

Моральтную компенсацию народные избранники хотят потребовать от Украины за потерянные жителями Крыма банковские вклады, продуктовую и транспортную блокады, экологический ущерь и убытки от санкций.

В марте Госдума предложила выставить Украине счет за материальные потери Крыма.