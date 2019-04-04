03 апреля 2019

Бывшему главному редактору «Уральского рабочего» посмертно присвоено почетное звание

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 09:43
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Григорий Каёта стал почетным гражданином спустя полгода после смертиФото: «ВКонтакте», Алексей Владыкин

Ветеран уральской журналистики, бывший главный редактор «Уральского рабочего» Григорий Каёта, скончавшийся в 2018 году, стал Почетным гражданином Свердловской области. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

«Звание Почетного гражданина Свердловской области присвоено известному общественному деятелю, нашему другу и наставнику Григорию Максимовичу Каёте», — рассказал «URA.RU» председатель общественной организации «Ветераны газеты «Уральский рабочий», писатель Сергей Парфенов. «Справедливое и заслуженное признание», — добавил Парфенов.

Каёта, напомним, на 75-м году жизни скончался 7 октября 2018 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прошел путь от корреспондента до председателя правления и главного редактора газеты «Уральский рабочий». Также является автором 18 документальных книг.

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