В ЦВО ответили на обвинения в порче брусчатки на площади в Екатеринбурге

Тяжелая гусеничная техника проехала по дорогам Екатеринбурга в специальных тралах. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), опровергнув, таким образом, заявление советника главы уральской столицы Екатерины Куземки. Ранее она заявила, что техника передвигается по городу без «резиновых башмаков».
«Информация о том, что тяжелая гусеничная техника самостоятельно передвигается по городу не соответствует действительности — все образцы доставлены к месту выставки на специальных тралах», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ЦВО. Также собеседник отметил, что «обвинения в повреждении плиточного покрытия площади, которое якобы имело место быть сегодня при расстановке техники, также не соответствуют действительности, что подтверждается представителями администрации Кировского района, прибывшими на место».
Екатерина Куземка ранее написала на личной странице в социальной сети: «Безобразие на площади Обороны! Не знаю, что они там делают — но где резиновые башмаки??? Будем разбираться!». При этом она приложила к записи фотографию площади Советской Армии. Корреспонденту «URA.RU» она сообщила, что допустила ошибку из-за того, что была возмущена увиденным.
Выставка современной военной техники состоится в Екатеринбурге с 5 по 6 апреля в рамках Дня инноваций. Часть выставки будет расположена на площади Советской армии.