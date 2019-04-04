Конфуз произошел с советницей градоначальника Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В мэрии Екатеринбурга перепутали названия известных городских площадей. Казус произошел с советницей главы города Александра Высокинского Екатериной Куземкой.

«Безобразие на площади Обороны! Не знаю, что они там делают — но где резиновые башмаки?» — негодовала Куземка. Она опубликовала на своей странице в Facebook фото, на котором виден асфальт, сильно испорченный боевой техникой. Правда, машины совершали маневры на Площади Советской армии, около памятника «Черный тюльпан». Куземка, как следует из ее публикации, пообещала «разобраться».

В беседе с «URA.RU» Екатерина призналась, что знает о своей ошибке. Она пояснила, что допустила ее, потому что была на эмоциях. «Психанула. Каждый год ведь портят (техникой асфальтовое покрытие — прим. ред.). Хотя строго-настрого было сказано, чтобы надевали резиновые башмаки», — отметила советница Высокинского в разговоре с агентством.

Ранее в Екатеринбурге решили прославить классиков. Для этого в литературном квартале разместили баннеры с известными фразами российских писателей, но перепутали авторов. Оконфузились и депутаты Нижнего Тагила. Они решили спеть гимн России перед заседанием, но перепутали слова. Казус попал на видео.