Югорские силовики задержали мужчину, который силой затащил домой маленькую девочку

Девочку спас старший брат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пьяный нижневартовец пытался заманить к себе домой компанию детей, которую заметил около продуктового магазина. Получив отказ, 58-ми летний мужчина крепко взял за руку одну из девочек и силой привел к себе в квартиру, где пытался совершить с ребенком «развратные действия». Об этом 23 мая «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным ведомства, оставшиеся на улице дети рассказали о случившемся старшему брату девочки, который вызвал полицию и вывел ребенка из квартиры мужчины. Прибывшие на место событий сотрудники полиции задержали подозреваемого.

«По предварительным данным следствия, когда девочка находилась в квартире подозреваемого, он пытался совершить развратные действия. Следователями СКР проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление мотивов преступления, всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СУ СКР.