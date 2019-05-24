Россиян предупредили о потере денег из-за СМС

Новая банковская практика может обогатить мошенников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Держатели банковских карт рискуют стать жертвами мошенников из-за участившихся случаев проверок специальных СМС-кодов специалистами банков. По мнению специалистов, у клиентов может сформироваться понимание, что запрос кода банком является нормальной процедурой.

«Случаи, когда банки просят называть коды из СМС, могут изменить шаблон поведения клиента и сформировать у него понимание, что это норма», — приводит «Коммерсант» слова управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского. При этом чаще всего сотрудники банка просят назвать секретный код, отправленный по СМС, когда по телефону подключают клиенту какую-то услугу — например, автопогашение кредита или автоплатеж по счету.

Между тем, мошенники уже стали использовать для связи поддельные телефоны, идентифицируемые как банковские, а значит, могут легко могут воспользоваться ситуацией.

В самих банках, которые пользуются данной схемой идентификации пользователя, уверяют, что процедура безопасна: в сообщениях якобы указывается, какие коды можно говорить, а какие нет, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, отмечается, что есть коды для идентификации, а есть коды для совершения операций — вот их и нельзя сообщать никому, даже работникам банка.

Ранее стало известно о еще одной уловке мошенников. Злоумышленники, как рассказывало «URA.RU», научились воровать деньги граждан, используя несовершенство банкоматов и неосмотрительность граждан.