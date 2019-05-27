Поклонскую дважды пытались убить

Депутата Государственной думы Наталью Поклонскую пытались убить два раза. Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».
«Самое страшное покушение было в 2014 или в 2015 году. Под здание прокуратуры Республики Крым установили взрывчатку», — призналась Поклонская на радио. Она отметила, что человека, который пытался ее убить, наняли «люди из украинской власти».
Второе покушение произошло, когда депутат возвращалась из Ливадийского дворца, где происходило торжественное открытие бюста Николая II, пишет «Комсомольская правда». По словам Поклонской, она ехала в кортеже в сопровождении машин с охраной. Муж политика юрист Иван Соловьев, который также принимал участие в интервью, рассказал в эфире, что авто с его супругой пытались сбить с дороги на участке серпантина. Машина должна была перевернуться и упасть с обрыва. Спасло то, что автомобиль, в котором ехала Поклонская, был бронированным и тяжелым. «А сколько было случаев, о которых мы не знаем благодаря работе нашей охраны…», — сказал в конце разговора Соловьев.
Поклонская была первой женщиной, которая стала прокурором Крыма в 2014 году. После она занимала должность Председателя комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Сейчас является заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В 2018 году Поклонская вышла замуж за 47-летнего уполномоченного по правам человека, заслуженного юриста России Ивана Соловьева, который раньше был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП, а также руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сообщает деловая газета «Взгляд».