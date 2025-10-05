Над Тульской областью сбит украинский беспилотник

В Тульской области уничтожен беспилотник
Подразделениями Минобороны РФ минувшей ночью над территорией Тульской области был уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет. В связи с инцидентом губернатор обратился к жителям с просьбой о соблюдении мер безопасности.
