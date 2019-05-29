Среди задержанных оказался вор в законе Олег Пирогов (Циркач) (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Москве полиция задержала участников преступной группировки. Злоумышленники похищали людей и занимались вымогательством.

Среди задержанных — вор в законе Олег Пирогов (Циркач). По данным правоохранителей, группировку возглавлял криминальный деятель Шико, который на момент совершения преступлений отбывал наказание в тюрьме. Злоумышленников взяли штурмом.

Преступную деятельность группа вела на территории Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД. Летом 2018 года банда потребовала от жителя Ногинска переоформить на их знакомую участок и дом стоимостью более миллиона рублей. Принять решение мужчине посоветовали за сутки, в случае отказа от «сделки» грозились похитить и убить его сына.

На следующий день сына москвича избили, а его самого увезли в его же квартиру. У мужчины украли бытовую технику, электрооборудование, деньги, ювелирные изделия, два автомобиля. Москвича несколько раз похищали и избивали, требовали от него денег. За несколько недель злоумышленники получили от потерпевшего порядка 1 млн 700 тысяч рублей. При обысках в жилищах пяти задержанных участников банды нашли травматический пистолет, четыре ножа, телефоны, ноутбук и долговые расписки потерпевшего.