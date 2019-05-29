США заподозрили Россию в тайных ядерных испытаниях

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 20:29
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Павильон
США считают, что Россия нарушает мораторий на испытания ядерного оружияФото: Владимир Андреев © URA.RU

США подозревают Россию в проведении тайных ядерных испытаний. Об этом заявил глава американской военной разведки Роберт Эшли.

«Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания», — пояснил Эшли изданию The Wall Street Journal. Также руководитель военной разведки предположил, что Москва в ближайшее время будет только наращивать свой ядерный арсенал, уточняет портал «Утро.ру».

Ранее опрошенные «URA.RU» эксперты предсказывали, что Россия и США начнут новую гонку вооружений, которая может привести к ядерному конфликту. Новый Карибский кризис, по их мнению, наступит после разрыва Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заключенного в 2010 году.

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