США заподозрили Россию в тайных ядерных испытаниях

США подозревают Россию в проведении тайных ядерных испытаний. Об этом заявил глава американской военной разведки Роберт Эшли.
«Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания», — пояснил Эшли изданию The Wall Street Journal. Также руководитель военной разведки предположил, что Москва в ближайшее время будет только наращивать свой ядерный арсенал, уточняет портал «Утро.ру».
Ранее опрошенные «URA.RU» эксперты предсказывали, что Россия и США начнут новую гонку вооружений, которая может привести к ядерному конфликту. Новый Карибский кризис, по их мнению, наступит после разрыва Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заключенного в 2010 году.