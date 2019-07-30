Мужа певицы Жасмин объявили в розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск бизнесмена и депутата местного парламента Илана Шора, который также является мужем российской певицы Жасмин. Об этом сообщается на официальном сайте силового ведомства.
«В отношении Шора возбуждены уголовные дела о незаконном выезде из страны и банковских махинациях. Он объявлен в международный розыск», — отмечают молдавские силовики. По некоторым данным, сейчас муж Жасмин может находиться на территории Украины.
В 2017 году Шор был приговорен судом Кишинева к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, после чего ему было запрещено выезжать из Молдавии. После февральских выборов бизнесмен стал депутатом парламента Молдавии, отмечает агентство Nation News.
Шор является президентом молдавско-израильского центра внешнеэкономических связей, медицины и обучения, гендиректором компании Dufremol, которая владеет в Молдавии большой сетью магазинов беспошлинной торговли; также олигарх имеет доли в акционерном капитале кишинёвского аэропорта и трёх банков. Предприниматель, который, помимо молдавского гражданства, также имеет и израильский паспорт, стал мужем певицы Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) в 2011 году. У певицы и бизнесмена есть два совместных ребенка напоминают «Дни.ру».