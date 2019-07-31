Родные погибшего под Екатеринбургом солдата-срочника не верят в официальную версию смерти

Солдата похоронили по всем мусульманским обычаям (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родные погибшего на полигоне под Екатеринбургом 20-летнего солдата-срочника Ильдара Сиразева не верят в официальную версию смерти. Из воинской части родственникам сообщили, что солдат находился возле радиостанции на базе автомобиля «Урал». Он дотронулся до машины, и последовал сильный удар тока.

Но тетя Ильдара называет другую версию смерти. Она лежала в больнице в Екатеринбурге, когда случилась трагедия, пишет портал Bash.nеws. По ее словам, после того, как она узнала, что племянник погиб, отправилась в воинскую часть. Там ей сказали, что у парня была сердечная недостаточность. «Политрук говорит, у него сердечная недостаточность. Я говорю: „Как так? Он здоровый парень был, медкомиссию прошел“. Не знаю, говорит, якобы его нашли в траве. Он, говорит, сам один ушел. „Током, может быть, его стукнуло“, — сказала ему. Он говорит: „Какой ток там может быть?“», — рассказала Розалия Гиниатуллина.

Точную причину смерти солдата установит экспертиза, которую в течение месяца проведут в Самаре. Командование совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, сообщили «URA.RU» в командовании Екатеринбургского гарнизона. Матери солдата обещают выплатить три миллиона рублей, поскольку срочник скончался в результате несчастного случая на службе.