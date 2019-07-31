30 июля 2019

На Урале пассажирский автобус попал в ДТП. Пострадали семь человек. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус врезался в стоящий автомобильФото: УГИБДД по Свердловской области

В Асбесте (Свердловская область) произошла авария с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Семь человек после ДТП обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, столкновение спровоцировал водитель автобуса.

«Водитель автобуса ISUZU маршрута „1а“ Асбест — поселок Новокирпичный отвлекся от управления и врезался в стоящий Toyota RAV4. От удара внедорожник выбросило на встречную полосу на автомобиль УАЗ», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В итоге с подозрением на перелом ноги госпитализирована 31-летняя женщина, управлявшая Toyota RAV4. Также пострадали шесть пассажиров автобуса.

Сильнее всех пострадала женщина из иномарки
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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