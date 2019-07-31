Автобус врезался в стоящий автомобиль
В Асбесте (Свердловская область) произошла авария с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Семь человек после ДТП обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, столкновение спровоцировал водитель автобуса.
«Водитель автобуса ISUZU маршрута „1а“ Асбест — поселок Новокирпичный отвлекся от управления и врезался в стоящий Toyota RAV4. От удара внедорожник выбросило на встречную полосу на автомобиль УАЗ», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В итоге с подозрением на перелом ноги госпитализирована 31-летняя женщина, управлявшая Toyota RAV4. Также пострадали шесть пассажиров автобуса.
Сильнее всех пострадала женщина из иномарки