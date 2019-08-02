Пермского священника, оскорбившего оппозицию, вынудили пойти на крайние меры

Пресс-секретарь Пермской епархии Андрей Литовка, отметившийся несколькими резонансными высказываниями об оппозиции в Facebook, удалил свои страницы из соцсетей. Также из Сети пропали оскорбительные комментарии, которые он оставлял под чужими записями.
Страницы Литовки в Instagram и Facebook пропали накануне. Как писало «URA.RU», 29 июля он опубликовал в Facebook пост о госпитализации блогера Алексея Навального, написав, что у того диарея. Отвечая на критику в комментариях, Литовка пообещал одному из оппонентов «поймать [его] и посадить», если тот «будет хулить церковь». Пермский священник также называл других пользователей «засранцами», «тупыми» и «гадами».
Позже на странице Литовки ему сделал замечание председатель епархиального суда Русской православной церкви Владимир Гамарис. Он попросил секретаря епархии «сдерживать эмоции, иначе вместо пользы будет вред». На момент публикации получить комментарий Андрея Литовки не удалось — он не ответил на звонок агентства. Общаясь с корреспондентом «URA.RU» 30 июля, священник заявлял, что посты в соцсетях — его личная позиция.